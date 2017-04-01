Yanal'a açık çek
Başkan Muharrem Usta, tecrübeli teknik adama, "Kimi istiyorsan alacağız" dedi. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurma konusunda kararlı olan bordo mavili yönetim, Ersun Yanal’a transfer için tam yetki verdi. Tecrübeli hoca, Beşiktaş derbisi sonrası listesini Usta’ya verecek ve harekat resmen başlayacak.
Trabzonspor yönetimi gelecek sezon için kurulacak olan iddialı kadronun altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çaykur Rizespor maçı öncesi bir toplantı yapan yönetimin, CAS kararı sonrası FIFA'ya yapılacak başvuru hakkında yol haritası belirleme ve şampiyonluğa oynayacak bir takım kurma noktasında teknik direktör Ersun Yanal'a tam yetki verilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu. Başkan Muharrem Usta da bunun üzerine tecrübeli hoca ile bir araya gelerek, "Kimi istiyorsan alacağız. Hep birlikte hedeflerimize sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Sana güvenimiz sonsuz" diyerek duyduğu güveni anlattı.
TAM İSABET TRANSFERLER YAPTI
Devre arasında teknik direktör Ersun Yanal'ın talebi üzerine transfer edilen Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan'ın yüksek performansı alınan bu kararda etkili olurken, yönetim bütçeyi ayarlama konusunda son aşamaya geldi. Yanal'ın da yönetimin kendisine duyduğu güven karşısında oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın yine de takım içerisindeki dengeleri göze alarak, Beşiktaş ile oynanacak olan kritik karşılaşma sonrası transfer listesine son şeklini vereceği ve bunu da Başkan Usta'ya sunacağı dile getirildi.
Yunus Emre SEL
TAM İSABET TRANSFERLER YAPTI
Devre arasında teknik direktör Ersun Yanal'ın talebi üzerine transfer edilen Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan'ın yüksek performansı alınan bu kararda etkili olurken, yönetim bütçeyi ayarlama konusunda son aşamaya geldi. Yanal'ın da yönetimin kendisine duyduğu güven karşısında oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın yine de takım içerisindeki dengeleri göze alarak, Beşiktaş ile oynanacak olan kritik karşılaşma sonrası transfer listesine son şeklini vereceği ve bunu da Başkan Usta'ya sunacağı dile getirildi.
Yunus Emre SEL
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:02
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Yanal'a açık çek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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