 Yanal'a açık çek – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Yanal'a açık çek

    Yanal'a açık çek

    Başkan , tecrübeli teknik adama, "Kimi istiyorsan alacağız" dedi. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurma konusunda kararlı olan bordo mavili yönetim, ’a transfer için tam yetki verdi. Tecrübeli hoca, Beşiktaş derbisi sonrası listesini Usta’ya verecek ve harekat resmen başlayacak.

    yönetimi gelecek sezon için kurulacak olan iddialı kadronun altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çaykur Rizespor maçı öncesi bir toplantı yapan yönetimin, CAS kararı sonrası FIFA'ya yapılacak başvuru hakkında yol haritası belirleme ve şampiyonluğa oynayacak bir takım kurma noktasında teknik direktör Ersun Yanal'a tam yetki verilmesi gerektiği konusunda hemfikir oldu. Başkan Muharrem Usta da bunun üzerine tecrübeli hoca ile bir araya gelerek, "Kimi istiyorsan alacağız. Hep birlikte hedeflerimize sağlam adımlarla yürüyeceğiz. Sana güvenimiz sonsuz" diyerek duyduğu güveni anlattı.

    TAM İSABET TRANSFERLER YAPTI
    Devre arasında teknik direktör Ersun Yanal'ın talebi üzerine transfer edilen Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Olcay Şahan'ın yüksek performansı alınan bu kararda etkili olurken, yönetim bütçeyi ayarlama konusunda son aşamaya geldi. Yanal'ın da yönetimin kendisine duyduğu güven karşısında oldukça mutlu olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın yine de takım içerisindeki dengeleri göze alarak, Beşiktaş ile oynanacak olan kritik karşılaşma sonrası transfer listesine son şeklini vereceği ve bunu da Başkan Usta'ya sunacağı dile getirildi.


    Yunus Emre SEL
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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