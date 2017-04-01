 Vida için şok fiyat – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    için şok fiyat

    Vida için şok fiyat
    Yönetimin ilgilendiği için 'in 8 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine transfer askıya alındı. 27 yaşındaki Hırvat stoperin uçuk fiyatı üzerine alternatif arayışlarına giren bordomavililer, teknik direktör Ersun Yanal'ın stoper için istediği genç ve hızlı oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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