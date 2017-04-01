Vida için şok fiyat
Yönetimin ilgilendiği Vida için Dinamo Kiev'in 8 milyon euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine transfer askıya alındı. 27 yaşındaki Hırvat stoperin uçuk fiyatı üzerine alternatif arayışlarına giren bordomavililer, teknik direktör Ersun Yanal'ın stoper için istediği genç ve hızlı oyuncu arayışlarını sürdürüyor.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
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valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
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gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Vida için şok fiyat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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