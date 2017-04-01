 Trabzon yenilince yemek bile yiyemiyorum – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Trabzon yenilince yemek bile yiyemiyorum

    Trabzon yenilince yemek bile yiyemiyorum
    Trabzon'a 3 yıl önce gelen 41 yaşındaki Senegalli , saat satarak geçimini sağlarken, 'un maçlarının olduğu günlerde tezgahını açmayarak stada gidiyor. Sene, "Her maça gitmek istiyorum. Trabzonspor yenilince yemek bile yiyemiyorum. Çok kötü oluyorum. Bu şehri ve takımı çok seviyorum. N'Doye ile tanışmak istiyorum. Bize her yer Trabzon" dedi.

    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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