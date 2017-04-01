Trabzon yenilince yemek bile yiyemiyorum
Trabzon'a 3 yıl önce gelen 41 yaşındaki Senegalli İbrahim Sene, saat satarak geçimini sağlarken, Trabzonspor'un maçlarının olduğu günlerde tezgahını açmayarak stada gidiyor. Sene, "Her maça gitmek istiyorum. Trabzonspor yenilince yemek bile yiyemiyorum. Çok kötü oluyorum. Bu şehri ve takımı çok seviyorum. N'Doye ile tanışmak istiyorum. Bize her yer Trabzon" dedi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Trabzon yenilince yemek bile yiyemiyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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