 Rakipten çok üstün – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Rakipten çok üstün

    Rakipten çok üstün
    Fırtına, ile bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 23'ünden galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 8 karşılaşmayı berabere tamamlarken, 6 maçtan mağlup ayrıldı. Deplasmanda ise rakibiyle 19 maça çıkan , 8 kez galip gelirken, 5 müsabakayı da yenilgiyle bitirdi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:24
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