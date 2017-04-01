Rakipten çok üstün
Fırtına, Çaykur Rizespor ile bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 23'ünden galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, 8 karşılaşmayı berabere tamamlarken, 6 maçtan mağlup ayrıldı. Deplasmanda ise rakibiyle 19 maça çıkan Trabzonspor, 8 kez galip gelirken, 5 müsabakayı da yenilgiyle bitirdi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Rakipten çok üstün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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