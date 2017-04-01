İmza gününde izdiham
Trabzonspor’un geç futbolcuları Yusuf Erdoğan ve Matus Bero dün KTÜ’de öğrencilerle bir araya geldi. İki oyuncu, yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı.
Bordo-mavililerin genç oyuncuları Yusuf Erdoğan ile Matus Bero, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrencilerle bir araya gelerek imza dağıttı. KTÜ'de düzenlenen İstihdam Günleri etkinliğine Trabzonspor Kulübü de destek verdi. Yusuf ve Bero, Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğine katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle ezilme tehlikesi yaşayan 2 futbolcu, taraftarlarla fotoğraf da çektirdi. Üniversite yetkilileri ise hem genç oyunculara hem de Trabzonspor'a teşekkür etti. Yusuf, burada yaptığı açıklamada, "İkinci yarıdaki yükselişimizi devam ettireceğiz. Takımdaki hava muhteşem. 50. yılımızda da şampiyon olacağız. Bunun için çok çalışıyoruz" diye konuştu.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
İmza gününde izdiham haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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