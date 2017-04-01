 İmza gününde izdiham – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    İmza gününde izdiham

    İmza gününde izdiham

    ’un geç futbolcuları ve dün KTÜ’de öğrencilerle bir araya geldi. İki oyuncu, yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı.

    Bordo-mavililerin genç oyuncuları Yusuf Erdoğan ile Matus Bero, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrencilerle bir araya gelerek imza dağıttı. KTÜ'de düzenlenen İstihdam Günleri etkinliğine Kulübü de destek verdi. Yusuf ve Bero, Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğine katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle ezilme tehlikesi yaşayan 2 futbolcu, taraftarlarla fotoğraf da çektirdi. Üniversite yetkilileri ise hem genç oyunculara hem de Trabzonspor'a teşekkür etti. Yusuf, burada yaptığı açıklamada, "İkinci yarıdaki yükselişimizi devam ettireceğiz. Takımdaki hava muhteşem. 50. yılımızda da şampiyon olacağız. Bunun için çok çalışıyoruz" diye konuştu.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:41
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