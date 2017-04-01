Hataya yer yok!
Ersun Yanal, öğrencilerine, "Sezonun en önemli maçlarından birini oynayacağız. Rakibimiz küme düşme hattında ve bu nedenle tüm gücünü ortaya koymaya çalışacaktır. O nedenle hiçbir şekilde hataya yer vermememiz gerekiyor" diye konuştu.
GÖRDÜĞÜNÜZ YERDEN VURUN
Oyuncularına 'Kaleyi gördüğünüz yerden vurun' talimatını veren Yanal'dan motivasyon konuşması: "Ligin ilk yarısında beklemediğimiz sonuçları alsak da artık önümüzde gidebileceğimiz bir Avrupa arenası var. Burayı istiyorsak her maça final gözüyle bakmalıyız. Size güveniyorum. Maç sonunda kazanan taraf biz olalım ve alacağımız galibiyeti bizi her koşulda destekleyen taraftarımıza armağan edelim."
SIK SIK UYARDI!
Trabzonspor, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Ersun Yanal, oyuncularını sık sık uyararak, özellikle hakemle olan diyaloglara dikkat edilmesi hususu üzerinde durdu. Bu güzel gidişatın bozulmasını istemeyen başarılı hoca, "Kart cezaları nedeniyle 3 önemli oyuncumuzdan yoksun kaldık. Kazanan kadroyu mecburi olarak bozacağız. Ancak alternatif oyuncularımızla da kazanacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.
Oyuncularına 'Kaleyi gördüğünüz yerden vurun' talimatını veren Yanal'dan motivasyon konuşması: "Ligin ilk yarısında beklemediğimiz sonuçları alsak da artık önümüzde gidebileceğimiz bir Avrupa arenası var. Burayı istiyorsak her maça final gözüyle bakmalıyız. Size güveniyorum. Maç sonunda kazanan taraf biz olalım ve alacağımız galibiyeti bizi her koşulda destekleyen taraftarımıza armağan edelim."
SIK SIK UYARDI!
Trabzonspor, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Ersun Yanal, oyuncularını sık sık uyararak, özellikle hakemle olan diyaloglara dikkat edilmesi hususu üzerinde durdu. Bu güzel gidişatın bozulmasını istemeyen başarılı hoca, "Kart cezaları nedeniyle 3 önemli oyuncumuzdan yoksun kaldık. Kazanan kadroyu mecburi olarak bozacağız. Ancak alternatif oyuncularımızla da kazanacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Hataya yer yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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