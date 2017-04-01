 Hataya yer yok! – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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HEPSİ
    01 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Hataya yer yok!

    Hataya yer yok!

    Ersun Yanal, öğrencilerine, "Sezonun en önemli maçlarından birini oynayacağız. Rakibimiz küme düşme hattında ve bu nedenle tüm gücünü ortaya koymaya çalışacaktır. O nedenle hiçbir şekilde hataya yer vermememiz gerekiyor" diye konuştu.

    GÖRDÜĞÜNÜZ YERDEN VURUN
    Oyuncularına 'Kaleyi gördüğünüz yerden vurun' talimatını veren Yanal'dan motivasyon konuşması: "Ligin ilk yarısında beklemediğimiz sonuçları alsak da artık önümüzde gidebileceğimiz bir Avrupa arenası var. Burayı istiyorsak her maça final gözüyle bakmalıyız. Size güveniyorum. Maç sonunda kazanan taraf biz olalım ve alacağımız galibiyeti bizi her koşulda destekleyen taraftarımıza armağan edelim."

    SIK SIK UYARDI!
    , Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Ersun Yanal, oyuncularını sık sık uyararak, özellikle hakemle olan diyaloglara dikkat edilmesi hususu üzerinde durdu. Bu güzel gidişatın bozulmasını istemeyen başarılı hoca, "Kart cezaları nedeniyle 3 önemli oyuncumuzdan yoksun kaldık. Kazanan kadroyu mecburi olarak bozacağız. Ancak alternatif oyuncularımızla da kazanacağımıza inanıyoruz" ifadesini kullandı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:21
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