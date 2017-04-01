Çıkışımız sürecek

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, yarın deplasmanda oynayacakları Çaykur Rize karşılaşmasını kazanıp 9 maçlık puan serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Çubukçu, "9 hafta kaldı ve lige maç maç bakıyoruz. Önümüzde Çaykur Rize mücadelesi var ve şu anda en önemlisi bu. İkinci yarıda iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.