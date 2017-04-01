Çıkışımız sürecek
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, yarın deplasmanda oynayacakları Çaykur Rize karşılaşmasını kazanıp 9 maçlık puan serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Çubukçu, "9 hafta kaldı ve lige maç maç bakıyoruz. Önümüzde Çaykur Rize mücadelesi var ve şu anda en önemlisi bu. İkinci yarıda iyi bir çıkış yakaladık. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
Çıkışımız sürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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