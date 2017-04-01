Çaykur Rizespor ile Trabzonspor 34. randevuda

Çayku Rizespor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda yapacakları maçla birlikte 34. kez karşı karşıya gelecekler.

İki takım arasında geride kalan 33 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 20'ye 5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 66 gole, Çaykur Rizespor 25 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Trabzon'da iki takım arasında oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



Rize'deki maçlar

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de 16 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda 6 galibiyet elde eden Trabzonspor, 6 kez de sahadan beraberlikle ayrılırdı. 4 maçta ise kazanan Rizespor oldu. Deplasmanda Çaykur Rizespor filelerine 25 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 14 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti bordo-mavili takım, 2005-2006 sezonunda deplasmanda 6-1, 1988-89 sezonunda sahasında 5-0 ve 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçlarla elde etti.



Trabzonspor 2017 yılında deplasmanda kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'de 2017 yılındaki yenilmezliğini sürdüren Trabzonspor'un deplasmanda da yüzü gülüyor. 102 gündür dış sahada yenilmeyen Karadeniz ekibi, Çaykur Rizespor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak yenilmezliğini sürdürmek istiyor.



Ligde deplasmandaki en son yenilgisini 102 gün önce 15. hafta maçında Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında mağlup olmayarak 13 puan toplamayı başardı. Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken, tek puan kaybını ise Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı. Trabzonspor dış saha da 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak başarılı bir performans sergiledi.



Muhtemel ilk on bir

Trabzonspor'un yarınki Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta sarı kart cezalıları Uğur Demirok, Pereira ve Yusuf Yazacı forma giyemeyecek. Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor:



"Onur, Zeki, Medjani, Durica, Mustafa Akbaş, Okay, Onazi, Olcay, Bero, Castillo, N'Doye."

Öte yandan bordo-mavililer, bu akşam gerçekleştireceği antermandan sonra karayolu ile Rize'ye hareket edecek.