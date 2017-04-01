Çakır ve Dursun 4.5 yıllık imza attı

Bordo-mavili yönetim, Ersun Yanal'ın altyapıdan performanslarını beğenip A takım idmanlarına dahil ettiği 20 yaşındaki stoper Yunus Emre Çakır ile 18 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun ile profesyonel sözleşme yaptı, 4.5'er yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine yönetim kurulu üyesi Adem Beder ve futbol gelişimi idari direktörü Murat Dizdar da katıldı.