Çakır ve Dursun 4.5 yıllık imza attı
Bordo-mavili yönetim, Ersun Yanal'ın altyapıdan performanslarını beğenip A takım idmanlarına dahil ettiği 20 yaşındaki stoper Yunus Emre Çakır ile 18 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun ile profesyonel sözleşme yaptı, 4.5'er yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine yönetim kurulu üyesi Adem Beder ve futbol gelişimi idari direktörü Murat Dizdar da katıldı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Çakır ve Dursun 4.5 yıllık imza attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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