 Biletler tükeniyor – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Biletler tükeniyor

    Biletler tükeniyor
    Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan 'da taraftarlar maç biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Arena'da oynanacak derbinin biletlerinin önemli kısmının tükendiği öğrenildi. Stadın tamamının dolması bekleniyor.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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