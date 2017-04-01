Beşiktaş için yenin!
Başkan Muharrem Usta, teknik heyete ve oyunculara olan güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, sezon başından itibaren sürekli olarak 'istikrar' kelimesi üzerinde durduklarını belirtti. Usta "Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarla birlikte artık tek yürek olduk. Rizespor'u yenip Beşiktaş derbisine moral ve motivasyonumuz yüksek çıkmalıyız" dedi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Jeremain Lens’e Orman baskısı
Toplam 2
Yorum
Halis Beşiktaş devri diyen arkadaş Feyyaz-Oktay-Tümer-Sergen gibi futbolarını aldık beşiktaş Fenerbahçeyle transfer yarışına giremez
- Yanal'a açık çek
Toplam 1
Yorum
valla ilk defa fotomaçı ayakta alkışlıyorum. kim bu haberin başlığını attıysa kreatif olmuş. gerçekten tebrik ederim akıl dolu haber başlığı
- M. Aulas: Türkler’in ‘Süratine’ yetişemedik
Toplam 1
Yorum
gomez iyi bide satılmış biletleri al dua etki hepsini almadık
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