 Beşiktaş için yenin! – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    için yenin!

    Beşiktaş için yenin!
    Başkan , teknik heyete ve oyunculara olan güvenlerinin tam olduğunu ifade ederek, sezon başından itibaren sürekli olarak 'istikrar' kelimesi üzerinde durduklarını belirtti. Usta "Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarla birlikte artık tek yürek olduk. Rizespor'u yenip derbisine moral ve motivasyonumuz yüksek çıkmalıyız" dedi.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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