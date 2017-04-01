 Altın ve rekor – Fotomaç – 01 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Altın ve rekor

    Altın ve rekor
    Bordo-mavililerin atıcılık takımı, Mersin'de yapılan Ateşli Silahlar Türkiye Kupası'nda toplamda 1 altın madalya ve Türkiye rekoru, 4 gümüş madalya, Genç Bayanlar Takım Birinciliği ile Genç Erkekler Takım İkinciliği kazanmayı başardı. Genç Erkekler Yat Atışında Taha Şükrü Baltacı 1. oldu ve Türkiye Rekoru kırdı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Altın ve rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.