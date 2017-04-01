Altın ve rekor
Bordo-mavililerin atıcılık takımı, Mersin'de yapılan Ateşli Silahlar Türkiye Kupası'nda toplamda 1 altın madalya ve Türkiye rekoru, 4 gümüş madalya, Genç Bayanlar Takım Birinciliği ile Genç Erkekler Takım İkinciliği kazanmayı başardı. Genç Erkekler Yat Atışında Taha Şükrü Baltacı 1. oldu ve Türkiye Rekoru kırdı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Altın ve rekor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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