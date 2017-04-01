Altın ve rekor

Bordo-mavililerin atıcılık takımı, Mersin'de yapılan Ateşli Silahlar Türkiye Kupası'nda toplamda 1 altın madalya ve Türkiye rekoru, 4 gümüş madalya, Genç Bayanlar Takım Birinciliği ile Genç Erkekler Takım İkinciliği kazanmayı başardı. Genç Erkekler Yat Atışında Taha Şükrü Baltacı 1. oldu ve Türkiye Rekoru kırdı.