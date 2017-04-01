41 kere maşallah
Geçtiğimiz sezonu 40 puanla tamamlayan Trabzonspor, bu sezon 25 haftada 41 puana ulaştı. Artık amaç 2010-11’den sonra en yüksek puanı elde etmek.
Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışın ardından puan tablosunda da üst sıralara doğru tırmanan Trabzonspor, ligin 25. haftası itibariyle geçtiğimiz sezonu gölgede bıraktı. Geçen yıl tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve ligi 40 puanla 12. sırada tamamlayan Trabzonspor bu sezon ise ligin 25. haftası itibariyle 41 puan toplamayı başardı.
PRİM RİZE MAÇI SONRASI
Bu sezon 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 41 puana ulaşan Fırtına, kalan haftalarda maksimum puan toplayarak 2010-11'den sonra en yüksek puana ulaşmak istiyor. Özellikle ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada tamamlama hedefine sıkı sıkıya sarılan bordo-mavili takımda yönetim de oyuncular için belirlediği net primi yarınki Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklayacak.
PRİM RİZE MAÇI SONRASI
Bu sezon 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 41 puana ulaşan Fırtına, kalan haftalarda maksimum puan toplayarak 2010-11'den sonra en yüksek puana ulaşmak istiyor. Özellikle ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada tamamlama hedefine sıkı sıkıya sarılan bordo-mavili takımda yönetim de oyuncular için belirlediği net primi yarınki Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklayacak.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
41 kere maşallah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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