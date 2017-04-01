 41 kere maşallah – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    41 kere maşallah

    41 kere maşallah

    Geçtiğimiz sezonu 40 puanla tamamlayan , bu sezon 25 haftada 41 puana ulaştı. Artık amaç 2010-11’den sonra en yüksek puanı elde etmek.

    Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışın ardından puan tablosunda da üst sıralara doğru tırmanan Trabzonspor, ligin 25. haftası itibariyle geçtiğimiz sezonu gölgede bıraktı. Geçen yıl tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren ve ligi 40 puanla 12. sırada tamamlayan bu sezon ise ligin 25. haftası itibariyle 41 puan toplamayı başardı.

    PRİM RİZE MAÇI SONRASI
    Bu sezon 25 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet ile 41 puana ulaşan Fırtına, kalan haftalarda maksimum puan toplayarak 2010-11'den sonra en yüksek puana ulaşmak istiyor. Özellikle ligi Avrupa kupalarına katılabilecek bir noktada tamamlama hedefine sıkı sıkıya sarılan bordo-mavili takımda yönetim de oyuncular için belirlediği net primi yarınki Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklayacak.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:28
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