Yusuf Erdoğan ve Bero imza gününe katıldı

KTÜ'de düzenlenen İstihdam Günleri etkinliğine Trabzonspor Kulübü de destek verdi. Bordo mavili kulübün genç oyuncuları Yusuf Erdoğan ve Matus Bero, Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğine katıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan 2 futbolcu, taraftarlarla fotoğraf da çektirdi. Üniversite yetkilileri ise hem genç oyunculara hem de Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür etti.