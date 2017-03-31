Yusuf Erdoğan ve Bero imza gününe katıldı
Trabzonspor’un genç oyuncuları Yusuf Erdoğan ile Matus Bero, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrencilerle bir araya gelerek imza dağıttı.
KTÜ'de düzenlenen İstihdam Günleri etkinliğine Trabzonspor Kulübü de destek verdi. Bordo mavili kulübün genç oyuncuları Yusuf Erdoğan ve Matus Bero, Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğine katıldı. Yoğun ilgiyle karşılanan 2 futbolcu, taraftarlarla fotoğraf da çektirdi. Üniversite yetkilileri ise hem genç oyunculara hem de Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür etti.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:49
- Rovaşata Turnuvası
Toplam 8
Yorum
fırat musa show
- Aziz Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e mektup
Toplam 5
Yorum
Aslan Ya başkan ne çok şeyde tavsiyelerde bulunuyon ama 20 yıldır kendi kulübünde yapmadıklarını tavsiye ediyon hep millet bırak git diyor otursen
- Bruma olmayınca ...
Toplam 3
Yorum
aman bruma yok(!) attığı 6-7 şutun biri düzgün vuruş çıkıyor sanki hepsi 90 a yada köşeye sert hızlı gidiyorda !
Yusuf Erdoğan ve Bero imza gününe katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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