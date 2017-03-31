Yönetimden FIFA toplantısı

Yönetim, Çaykur Rizespor maçı öncesi Trabzon'da durum değerlendirmesi yapacak. Gündemin ilk sırasında mayıs ayındaki UEFA'nın Finansal Fair- Play denetlemesi ve FIFA'ya yapılacak başvuru yer alacak.

Yönetimin CAS'ın ardından FIFA'ya şike süreciyle ilgili yapılacak başvuru nedeniyle tüm yetkileri yeniden Hukuk Kurulu'na vermesi yönünde karar alması bekleniyor. Finansal Fair- Play kriterleriyle ilgili olarak ise Medical Park Arena'nın isim hakkının satışından elde edilen gelirle önemli bir rahatlama olduğu ve bunun da raporlandırılarak UEFA'ya sunulacağı ifade edildi.