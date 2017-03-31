Yönetimden FIFA toplantısı
Yönetim, Çaykur Rizespor maçı öncesi Trabzon'da durum değerlendirmesi yapacak. Gündemin ilk sırasında mayıs ayındaki UEFA'nın Finansal Fair- Play denetlemesi ve FIFA'ya yapılacak başvuru yer alacak.
Yönetimin CAS'ın ardından FIFA'ya şike süreciyle ilgili yapılacak başvuru nedeniyle tüm yetkileri yeniden Hukuk Kurulu'na vermesi yönünde karar alması bekleniyor. Finansal Fair- Play kriterleriyle ilgili olarak ise Medical Park Arena'nın isim hakkının satışından elde edilen gelirle önemli bir rahatlama olduğu ve bunun da raporlandırılarak UEFA'ya sunulacağı ifade edildi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
Yönetimden FIFA toplantısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.