 Yönetimden FIFA toplantısı – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Yönetimden FIFA toplantısı

    Yönetimden FIFA toplantısı

    Yönetim, Çaykur Rizespor maçı öncesi Trabzon'da durum değerlendirmesi yapacak. Gündemin ilk sırasında mayıs ayındaki UEFA'nın Finansal Fair- Play denetlemesi ve FIFA'ya yapılacak başvuru yer alacak.

    Yönetimin CAS'ın ardından FIFA'ya şike süreciyle ilgili yapılacak başvuru nedeniyle tüm yetkileri yeniden Hukuk Kurulu'na vermesi yönünde karar alması bekleniyor. Finansal Fair- Play kriterleriyle ilgili olarak ise Medical Park Arena'nın isim hakkının satışından elde edilen gelirle önemli bir rahatlama olduğu ve bunun da raporlandırılarak UEFA'ya sunulacağı ifade edildi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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