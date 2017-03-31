 Yanal'ın hedefi yine Ganso – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Yanal'ın hedefi yine

    Yanal'ın hedefi yine Ganso

    Yeni sezonda skoru değiştirebilecek bir 10 numara almak isteyen Trabzon’un hocası, devre arasında alamadığı ’yu yeniden gündemine aldı. Sevilla’da şans bulamayan Sambacı bu kez “evet” yanıtı verebilir

    Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor'da yeniden Ganso sesleri yükseliyor... Skoru değiştirebilecek bir orta alan oyuncusu eksikliği hisseden teknik direktör Ersun Yanal devre arasında yapılan teklifi kabul etmeyen Brezilyalı yıldız için yönetime yeniden istekte bulundu. Ocak ayında Trabzonspor yönetimiyle masaya oturan fakat "Kariyerime Sevilla'da devam etmek istiyorum" yanıtını veren 27 yaşındaki futbolcunun yapılacak yeni teklifi kabul edebileceği belirtiliyor. Sevilla'da bir türlü düzenli olarak forma şansı bulamayan 'nun artık takımdan ayrılmayı düşündüğü ifade ediliyor. İspanyol basını da Sambacı'nın oyun stilinin La Liga'ya uygun olmadığını belirtiyor.

    BREZİLYA BASININA GÖRE FENER DE DEVREDE
    Öte yandan Brezilya'da yayın yapan saygın medya kuruluşlarından UOL'dan çok ilginç bir iddia geldi... Ganso için menajerinin Trabzonspor'un yanı sıra ve Fenerbahçe ile de görüştüğü öne sürüldü. Ganso'nun menajerinin iki Türk takımının tekliflerini de olumlu bularak yıldız oyuncuya sunduğu belirtildi. Brezilya basınında yapılan yorumlarda, ülkesine dönmek ve Avrupa'da kalmak arasında yapacağı seçimde son şansının Türkiye olduğu üzerinde duruldu.

    BU SEZON SADECE 12 MAÇA ÇIKTI
    Santos'tan çok büyük umutlarla Sevilla'ya transfer olan Ganso bir türlü beklentileri karşılayamadı. Bu sezon La Liga, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıkabilen Brezilyalı 10 numara, takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

    Kaynak: TAKVİM
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:58
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