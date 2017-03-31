UEFA'yı aşar
CAS, gerekçeli kararında önemli tespitlerde bulundu: 1- Fenerbahçe ‘suçlu olsa bile’ kupa Trabzonspor’a gitmez. 2- 2008 talimatı nedeniyle UEFA yerel ligler için karar vermez, bu yetki 2012’de alındı. 3- Şike olayı 2011’de olduğu için 2008 talimatları geçerlidir
Futbolda 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasıyla ilgili Trabzonspor, CAS'a yaptığı başvurudan istediği neticeyi alamamıştı. Sporx'in haberine göre CAS, bordo-mavilileri reddederken, gerekçeli kararında dikkat çekici detaylar mevcut. CAS'a başvurusunu temel olarak UEFA'nın 2011-12'de değişen disiplin talimatına (UEFA ulusal ligler için de yaptırım uygulayabilir) dayandıran Trabzonspor'a CAS'ın cevabı ise 2010-11 için açılan bir davada UEFA'nın 2008'deki disiplin talimatının (UEFA ulusal ligler için yaptırım uygulayamaz) uygulanabileceği yönünde oldu.
JUVENTUS-MİLAN ÖRNEĞİ ORTADA
TFF'nin F.Bahçe'nin 'suçlu' bulunması halinde bile 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını Trabzonspor'a vermeyeceğini belirttiğini ifade eden CAS, bu durumu 2004-05 İtalya'da yaşanan "Juventus-Milan" olayıyla açıkladı. CAS, "TFF, F.Bahçe'nin ceza alması halinde bile Trabzonspor'un 2010-11 şampiyonluk kupasını alamayacağını belirtmiştir. TFF ve UEFA'nın kurallarına göre; F.Bahçe'nin cezalı bulunması halinde bile ödülün doğrudan ikinciye (Trabzonspor) gitmeyeceği belirtilmiştir. Trabzonspor, örnek olarak 2004-05 İtalya Serie A sezonunda Juventus'un kupasının alınmasını örnek göstermiştir ancak o sene şampiyonluk kupası 2. sıradaki Milan'a veya başka bir takıma gitmemiştir" dedi.
UEFA YAPTIRIM YAPAMAZ
UEFA'nın yaptırım gücünü sadece kendi organizasyonları ile çizen CAS, bu konuyu şu şekilde açıklıyor: "UEFA, kendi düzenlediği turnuvalardan bağımsız olarak, yerel turnuvalarda şike eylemleri içinde yer alan kulüpler için yaptırım uygulayabilir mi? Bu UEFA'nın 2008 Disiplin Yönetmeliği'ne açıkça uygun olmayan bir şeydir. UEFA'nın yaptırım gücü, kendi turnuvaları ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenlerden dolayı Trabzon'un talebi karşılanamaz."
UEFA'NIN BüYÜK ÇELİŞKİLERİ
Hemen her gerekçeli maddesinde UEFA'nın ulusal ligler için yaptırım gücü olmadığını vurgulayan CAS, UEFA'nın kendi organizasyonlarında (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası) direkt yaptırım gücünün olduğunu ifade ederek; 2008 UEFA Disipkin Kuralları'na göre UEFA'nın üye ülke kulüpleri için yandaki uygulama hakkına sahip olduğunu belirtiyor.
TRABZONSPOR'UN CAS'TAN TALEPLERİ:
1-Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda kazandığı tüm puanların silinmesi.
2- 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun geri alınması.
3-Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu Türkiye Süper Lig şampiyonu ilan edilmesi.
4- 2010-2011 sezonunun şampiyonluk ödüllerinin Trabzonspor'a verilmesi.
5- Zarar hasaplamasında ortaya çıkan 90 milyon 659 bin TL'nin Fenerbahçe tarafından Trabzon'a ödenmesi.
6- Türkiye Futbol Federasyonunun, 2010-2011 sezonundaki şampiyonluk kupasını Trabzonspor kulübüne vermesi ve bordo-mavililer için de tören düzenlenmesi.
7- TFF tarafından 2010-2011 sezonunda şike konusunda gerekli cezaların verilmemesi nedeniyle UEFA'nın gerekli yaptırımların yapmasının zorunlu tutulması ya da uygun yaptırımların uygulanması.
BU KANITLAR IŞIĞINDA CAS ŞU KARARLARI ALMIŞTIR:?
1- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve Trabzonspor Kulübü Derneği'nin yağtığı başvuru reddedilmiştir.
2- 17 Eylül 2015'te UEFA Tahkim Kurulu'nun, UEFA'nın 2010-2011'de gerçekleşen şike suçlamaları sonucundaki yerel yaptırımlara karışamayacağı yönündeki kararı onaylanmıştır.
3- CAS ofisi tarafından hesaplanacak olan tahkim ücreti, temyize gidenler tarafından kabul edilecektir.
4- Temyize giden taraf (Trabzonspor); UEFA, Fenerbahçe ve TFF'nin dava ile ilgili harcamaları karşılığında 5 bin İsviçre Frank'ı ödeyecektir.
5- Diğer tüm talepler ve itirazlar reddedilmiştir.
JUVENTUS-MİLAN ÖRNEĞİ ORTADA
TFF'nin F.Bahçe'nin 'suçlu' bulunması halinde bile 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını Trabzonspor'a vermeyeceğini belirttiğini ifade eden CAS, bu durumu 2004-05 İtalya'da yaşanan "Juventus-Milan" olayıyla açıkladı. CAS, "TFF, F.Bahçe'nin ceza alması halinde bile Trabzonspor'un 2010-11 şampiyonluk kupasını alamayacağını belirtmiştir. TFF ve UEFA'nın kurallarına göre; F.Bahçe'nin cezalı bulunması halinde bile ödülün doğrudan ikinciye (Trabzonspor) gitmeyeceği belirtilmiştir. Trabzonspor, örnek olarak 2004-05 İtalya Serie A sezonunda Juventus'un kupasının alınmasını örnek göstermiştir ancak o sene şampiyonluk kupası 2. sıradaki Milan'a veya başka bir takıma gitmemiştir" dedi.
UEFA YAPTIRIM YAPAMAZ
UEFA'nın yaptırım gücünü sadece kendi organizasyonları ile çizen CAS, bu konuyu şu şekilde açıklıyor: "UEFA, kendi düzenlediği turnuvalardan bağımsız olarak, yerel turnuvalarda şike eylemleri içinde yer alan kulüpler için yaptırım uygulayabilir mi? Bu UEFA'nın 2008 Disiplin Yönetmeliği'ne açıkça uygun olmayan bir şeydir. UEFA'nın yaptırım gücü, kendi turnuvaları ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenlerden dolayı Trabzon'un talebi karşılanamaz."
UEFA'NIN BüYÜK ÇELİŞKİLERİ
Hemen her gerekçeli maddesinde UEFA'nın ulusal ligler için yaptırım gücü olmadığını vurgulayan CAS, UEFA'nın kendi organizasyonlarında (Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası) direkt yaptırım gücünün olduğunu ifade ederek; 2008 UEFA Disipkin Kuralları'na göre UEFA'nın üye ülke kulüpleri için yandaki uygulama hakkına sahip olduğunu belirtiyor.
TRABZONSPOR'UN CAS'TAN TALEPLERİ:
1-Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonunda kazandığı tüm puanların silinmesi.
2- 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun geri alınması.
3-Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu Türkiye Süper Lig şampiyonu ilan edilmesi.
4- 2010-2011 sezonunun şampiyonluk ödüllerinin Trabzonspor'a verilmesi.
5- Zarar hasaplamasında ortaya çıkan 90 milyon 659 bin TL'nin Fenerbahçe tarafından Trabzon'a ödenmesi.
6- Türkiye Futbol Federasyonunun, 2010-2011 sezonundaki şampiyonluk kupasını Trabzonspor kulübüne vermesi ve bordo-mavililer için de tören düzenlenmesi.
7- TFF tarafından 2010-2011 sezonunda şike konusunda gerekli cezaların verilmemesi nedeniyle UEFA'nın gerekli yaptırımların yapmasının zorunlu tutulması ya da uygun yaptırımların uygulanması.
BU KANITLAR IŞIĞINDA CAS ŞU KARARLARI ALMIŞTIR:?
1- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş., Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve Trabzonspor Kulübü Derneği'nin yağtığı başvuru reddedilmiştir.
2- 17 Eylül 2015'te UEFA Tahkim Kurulu'nun, UEFA'nın 2010-2011'de gerçekleşen şike suçlamaları sonucundaki yerel yaptırımlara karışamayacağı yönündeki kararı onaylanmıştır.
3- CAS ofisi tarafından hesaplanacak olan tahkim ücreti, temyize gidenler tarafından kabul edilecektir.
4- Temyize giden taraf (Trabzonspor); UEFA, Fenerbahçe ve TFF'nin dava ile ilgili harcamaları karşılığında 5 bin İsviçre Frank'ı ödeyecektir.
5- Diğer tüm talepler ve itirazlar reddedilmiştir.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
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Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
UEFA'yı aşar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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