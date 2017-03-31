 İki müjde birden – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    İki müjde birden

    İki müjde birden

    Rizespor maçı öncesi sakat ve cezalılar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fırtına’ya ve Mas’tan iyi haber geldi. İkisi de forma giyebilir

    Süper Lig'de pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakat ve cezalı oyuncuların fazla oluşu nedeniyle sıkıntı yaşanırken; Durica ve Mas'tan sevindirici haber geldi. Arjantin Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı maçta sakatlananan Mas'ın tedavisinin iyi bir şekilde sürdüğü belirtildi. Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan tangocunun tedaviye olumlu cevap verdiği ve Çaykur Rizespor mücadelesinde oynayabilecek duruma gelebileceği öğrenildi.

    DURİCA 4 HAFTA SONRA HAZIR
    Ligin 21. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlanan da 4 haftalık aradan sonra formasına Rizespor maçında kavuşuyor. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Slovak stoperin tamamen iyileştiği ve kendisini iyi hissederek oynamak istediği öğrenildi. Durica, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 'hazırım' mesajı verdi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
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