İki müjde birden
Rizespor maçı öncesi sakat ve cezalılar nedeniyle sıkıntı yaşayan Fırtına’ya Durica ve Mas’tan iyi haber geldi. İkisi de forma giyebilir
Süper Lig'de pazar günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakat ve cezalı oyuncuların fazla oluşu nedeniyle sıkıntı yaşanırken; Durica ve Mas'tan sevindirici haber geldi. Arjantin Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı maçta sakatlananan Mas'ın tedavisinin iyi bir şekilde sürdüğü belirtildi. Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan tangocunun tedaviye olumlu cevap verdiği ve Çaykur Rizespor mücadelesinde oynayabilecek duruma gelebileceği öğrenildi.
DURİCA 4 HAFTA SONRA HAZIR
Ligin 21. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlanan Durica da 4 haftalık aradan sonra formasına Rizespor maçında kavuşuyor. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Slovak stoperin tamamen iyileştiği ve kendisini iyi hissederek oynamak istediği öğrenildi. Durica, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 'hazırım' mesajı verdi.
DURİCA 4 HAFTA SONRA HAZIR
Ligin 21. haftasındaki Alanyaspor maçında sakatlanan Durica da 4 haftalık aradan sonra formasına Rizespor maçında kavuşuyor. Sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Slovak stoperin tamamen iyileştiği ve kendisini iyi hissederek oynamak istediği öğrenildi. Durica, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 'hazırım' mesajı verdi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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