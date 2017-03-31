İbanez’e doğum izni

Bordo-mavililerin sol beki İbanez'e eşinin doğum yapacak olması nedeniyle izin verildi. Hırvatistan'a giden Arjantinli oyuncunun, eşinin doğum yapmasının ardından geri döneceği öğrenildi. Bu arada çok fazla forma şansı bulamayan İbanez ile sezon sonu yollar ayrılacak.