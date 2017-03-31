İbanez’e doğum izni
Bordo-mavililerin sol beki İbanez'e eşinin doğum yapacak olması nedeniyle izin verildi. Hırvatistan'a giden Arjantinli oyuncunun, eşinin doğum yapmasının ardından geri döneceği öğrenildi. Bu arada çok fazla forma şansı bulamayan İbanez ile sezon sonu yollar ayrılacak.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:45
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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