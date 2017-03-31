Fırtına’da keyifler süper
Fırtına'da Rizespor maçı öncesi keyifler yerinde. İdmanlarda kahkahalar havada uçuşurken, kaptan Onur, "Uzun zamandır futbolun içindeyim böyle özel zamanlar bir elin parmaklarını geçmez. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Bu çıkışımızın devam edeceğini de işaret ediyor bir anlamda. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz" ifadesini kullandı.
KAZANACAĞIZ
Son iki maçta attığı üç golle şov yapan Dame N'doye, Çaykur Rizespor'u da yeneceklerini söyledi. 31 yaşındaki Senegalli forvet, "Takımda süper bir hava var. Yükselişimizi sürdürmek istiyoruz ve Rizespor'a da golümü atacağım" diye konuştu.
KAZANACAĞIZ
Son iki maçta attığı üç golle şov yapan Dame N'doye, Çaykur Rizespor'u da yeneceklerini söyledi. 31 yaşındaki Senegalli forvet, "Takımda süper bir hava var. Yükselişimizi sürdürmek istiyoruz ve Rizespor'a da golümü atacağım" diye konuştu.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
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TG BOS LAFLAR
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Toplam 4
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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