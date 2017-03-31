Fırtına’da keyifler süper

Fırtına'da Rizespor maçı öncesi keyifler yerinde. İdmanlarda kahkahalar havada uçuşurken, kaptan Onur, "Uzun zamandır futbolun içindeyim böyle özel zamanlar bir elin parmaklarını geçmez. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim. Bu çıkışımızın devam edeceğini de işaret ediyor bir anlamda. Ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz" ifadesini kullandı.



KAZANACAĞIZ

Son iki maçta attığı üç golle şov yapan Dame N'doye, Çaykur Rizespor'u da yeneceklerini söyledi. 31 yaşındaki Senegalli forvet, "Takımda süper bir hava var. Yükselişimizi sürdürmek istiyoruz ve Rizespor'a da golümü atacağım" diye konuştu.