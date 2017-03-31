Çubukçu'dan Ç. Rizespor maçı yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 2'nci yarısında 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek kötü başladığı sezonda Avrupa Kupaları'na katılma aşamasında iddialı konuma gelen Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçını da kazanarak yakaladığı çıkışı sürdürmeyi hedefliyor. Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, 2017 yılının yenilgisiz takımı olduklarını hatırlatırken bu durumu devam ettirmek istediklerini ifade etti.

"MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"

Ligde sezonun tamamlanmasına 9 haftanın kaldığını ve her maçın ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Çubukçu, sözlerine şöyle devam etti:

"Lige maç maç bakıyoruz. Önümüzde Çaykur Rizespor karşılaşması var ve şu anda en önemli maçımız bu. İkinci yarıda iyi bir çıkış yakaladık. Takımımızda taşlar yerine oturdu. Rize deplasmanında da kazanıp çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kalan haftalarda alacağımız sonuçlar, sezon sonunda sıralamadaki konumumuzu belirleyecek. Taraftarımız da takıma gerçekten önemli katkı sağlıyor. Dileğimiz bunun da artarak devam etmesi."

YUNUS EMRE VE ABDURRAHİM İMZALADI

Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın alt yapıdan performanslarını beğenip A takım antrenmanlarına dahil ettiği 20 yaşındaki Yunus Emre Çakır ile 18 yaşındaki Abdurrahim Dursun, profesyonel oldu, 5'er yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİNE YOĞUN İLGİ

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da taraftarlar maç biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Medical Park Arena'da oynanacak karşılaşmanın biletlerinin önemli kısmının tükendiği öğrenildi. Beşiktaş maçında tribünlerin tamamının dolmasını hedefleyen Trabzonspor yönetimi, ayrıca bu maç özelinde müsait olan locaları da kiralamaya sunmuştu.