 Biz artık bir aileyiz – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Biz artık bir aileyiz

    Biz artık bir aileyiz

    Ersun Yanal’dan futbolcularına: Biz çok iyi bir takımız ve ikinci yarıdaki çıkışımızın en önemli nedenlerinden biri aile ortamını yakalamış olmamız

    2017 yılında oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alan ancak Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi sakat ve cezalı oyuncu sıkıntısı yaşayan bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla toplantı yaptı. Çaykur Rizespor ile iyi gidişatlarını sürdürmeleri açısından önemli bir maç oynayacaklarını anlatan deneyimli çalıştırıcının, "Biz çok iyi bir takımız ve ikinci yarıdaki çıkışımızın en önemli nedenlerinden bir tanesi aile ortamını yakalamış olmamız. Her ne olursa olsun sahada birbirimizin eksiğini kapatmaya, mücadeleye, özveriye devam edeceğiz. Her oyuncuma güveniyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz ve bunun karşılığını da son dönemde aldığımızı düşünüyorum. Doğru işler yapıp, maç maç düşünüp ona göre odaklanıp sahada işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz" dediği öğrenildi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:26
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