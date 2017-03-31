Başarının sırları
Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu takımın iyi bir çıkış yakaladığını söylerken "Çok iyi yoldayız. İnşallah bu seriyi bozmayız" dedi. Bülbüloğlu, "Transferlerin uyum sağlaması, Ersun hocanın takımı iyi motive etmesi, Onur'un kaptanlık rolünü tam üstlenmesi, müthiş sinerji oluşturdu" ifadesini kullandı.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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