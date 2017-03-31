 Başarının sırları – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Başarının sırları

    Başarının sırları
    Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu takımın iyi bir çıkış yakaladığını söylerken "Çok iyi yoldayız. İnşallah bu seriyi bozmayız" dedi. Bülbüloğlu, "Transferlerin uyum sağlaması, Ersun hocanın takımı iyi motive etmesi, Onur'un kaptanlık rolünü tam üstlenmesi, müthiş sinerji oluşturdu" ifadesini kullandı.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:40
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