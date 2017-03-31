Aynı hakem atandı
Trabzonspor'un Rize ile pazar günü oynayacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler, iki takım arasında ilk yarıda oynanan ve 2-2 biten maçı da yönetmişti. Fırtına; Meler ile bu sezon çıktığı 3 maçta Alanya'ya 3-0 yenildi, Rize ile 2-2 kaldı ve Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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