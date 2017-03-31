 Aynı hakem atandı – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Aynı hakem atandı

    Aynı hakem atandı
    Trabzonspor'un Rize ile pazar günü oynayacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler, iki takım arasında ilk yarıda oynanan ve 2-2 biten maçı da yönetmişti. Fırtına; Meler ile bu sezon çıktığı 3 maçta Alanya'ya 3-0 yenildi, Rize ile 2-2 kaldı ve Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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