Aynı hakem atandı

Trabzonspor'un Rize ile pazar günü oynayacağı karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler, iki takım arasında ilk yarıda oynanan ve 2-2 biten maçı da yönetmişti. Fırtına; Meler ile bu sezon çıktığı 3 maçta Alanya'ya 3-0 yenildi, Rize ile 2-2 kaldı ve Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.