Yanal’dan uyarı
Bordo-mavili hoca, futbolcularına, “Her gün hedef yükseltiliyor ama siz başkalarının ne dediğine bakmayın. Maçlara tek tek odaklanın” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın çıkışının ardından hedeflerin her geçen hafta daha da yükseltilmesine tepki göstererek, "Takım üzerinde bir baskı ortamı oluşturulmasını istemiyorum. Şu an tek bir hedefimiz var, o da önümüzdeki ilk maçı kazanmak" ifadelerini kullandı. Futbolcularını da bu konuda sert dille uyaran tecrübeli teknik adam, "Başkalarının ne dediğine asla kulak asmayın. Hedefimiz her zaman söylediğim gibi maçlara tek tek odaklanmak. Her rakip bir diğerinden çok farklı ve bu yolda sağlam adımlarla yürümek zorundayız. Ligin sonu yaklaştıkça her maç daha da zorlaşıyor. Düşmeme ya da Avrupa hesapları devreye giriyor" dedi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Başkan Muharrem Usta ile de görüşerek hedeflerin sürekli dillendirilmemesi gerektiğini söylemesi bekleniyor.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Yanal’dan uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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