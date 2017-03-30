Trabzonspor'a iyi haber
Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da, sakat ve cezalı oyuncuların fazla oluşu nedeniyle sıkıntı yaşanırken Durica ve Mas'tan sevindirici haber geldi.
Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan futbolcunun tedaviye olumlu cevap verdiği ve Çaykur Rizespor maçında oynayabilecek duruma gelebileceği öğrenildi.
- Durica, 4 hafta sonra
Ligin 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Slovak futbolcu Jan Durica da 4 haftalık aradan sonra formasına Çaykur Rizespor maçında kavuşuyor.
Sakatlığının ardından ilk kez dün takımla çalışmalara çıkan Durica'nın tamamen iyileştiği ve kendisini iyi hissederek oynamak istediği öğrenildi. Durica, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 'hazırım' mesajı verdi.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bir gün önceden Rize'ye gidecek bordo-mavili kafileye Durica'yı dahil edeceği ve maç öncesi kararını vereceği kaydedildi.
Uğur Demirok, Pereira, Yusuf Yazıcı'dan kart cezası nedeniyle yararlanamayacak bordo-mavililerde, Durica ve Mas'tan gelen haber sevindirdi.
- Ibanez, Trabzon'dan ayrıldı
Bordo-mavililerin, bir diğer Arjantinlisi Luis Ibanez, doğum izni alarak şehirden ayrıldı.
Son haftalarda forma şansı bulamayan Ibanez'in, eşinin doğum yapacak olması nedeniyle Hırvatistan'a gittiği ifade edildi.
- Yanal'dan motivasyon
2017 yılında oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alan ancak Çaykur Rizespor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu sıkıntısı yaşayan bordo-mavili takımda, teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla da toplantı yapıyor.
Alınan bilgiye göre, Çaykur Rizespor ile iyi gidişatlarını sürdürmeleri açısından önemli bir maç oynayacaklarını anlatan deneyimli çalıştırıcının, "Biz iyi bir takımız ve ikinci yarıda yakaladığımız çıkışın en önemli nedenlerinden bir tanesi aile ortamını yakalamış olmamız. Her ne olursa olsun sahada birbirinin eksiğini kapatmaya, mücadeleye, özveriye devam edeceğiz. Her oyuncuma güveniyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz ve bunun karşılığını da son dönemde aldığımızı düşünüyorum. Doğru işler yapıp, maç maç düşünüp ona göre odaklanıp sahada işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:42
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Yorum
Fenerbahçe Genç yaşta ünlü olup kendilerini bişey sanarlarsa tabiki gelişemezler. Ekstra antreman yapmadan iyi beslenmezsen gelişememeleri normal.
- Önder Bülbüloğlu: "Çok iyi yoldayız"
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Yorum
zavallılar bu takımda bir akıllı olmazmı yaaa...yok işte ..şehrin yapısı bu...ne olacaktı einstein mi çıkacaktı buradan...gidenler dalga geçerler,tanl
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Toplam 21
Yorum
Fenerbahçe Quaresma, Töre, Babel gibi 3 tane kanat oyuncunuz varken size gelmesi Emre için hata olur. Bizde kanat Volkan Şen ve Stoch dışında kimse yok
Trabzonspor'a iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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