Trabzonspor'a iyi haber

Arjantin Milli Takımı'nın Bolivya ile oynadığı maçta sakatlanarak Trabzon'a dönen Mas'ın tedavisinin iyi bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan futbolcunun tedaviye olumlu cevap verdiği ve Çaykur Rizespor maçında oynayabilecek duruma gelebileceği öğrenildi.

- Durica, 4 hafta sonra

Ligin 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Slovak futbolcu Jan Durica da 4 haftalık aradan sonra formasına Çaykur Rizespor maçında kavuşuyor.

Sakatlığının ardından ilk kez dün takımla çalışmalara çıkan Durica'nın tamamen iyileştiği ve kendisini iyi hissederek oynamak istediği öğrenildi. Durica, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da 'hazırım' mesajı verdi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın da bir gün önceden Rize'ye gidecek bordo-mavili kafileye Durica'yı dahil edeceği ve maç öncesi kararını vereceği kaydedildi.

Uğur Demirok, Pereira, Yusuf Yazıcı'dan kart cezası nedeniyle yararlanamayacak bordo-mavililerde, Durica ve Mas'tan gelen haber sevindirdi.

- Ibanez, Trabzon'dan ayrıldı

Bordo-mavililerin, bir diğer Arjantinlisi Luis Ibanez, doğum izni alarak şehirden ayrıldı.

Son haftalarda forma şansı bulamayan Ibanez'in, eşinin doğum yapacak olması nedeniyle Hırvatistan'a gittiği ifade edildi.

- Yanal'dan motivasyon

2017 yılında oynadığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik alan ancak Çaykur Rizespor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu sıkıntısı yaşayan bordo-mavili takımda, teknik direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla da toplantı yapıyor.

Alınan bilgiye göre, Çaykur Rizespor ile iyi gidişatlarını sürdürmeleri açısından önemli bir maç oynayacaklarını anlatan deneyimli çalıştırıcının, "Biz iyi bir takımız ve ikinci yarıda yakaladığımız çıkışın en önemli nedenlerinden bir tanesi aile ortamını yakalamış olmamız. Her ne olursa olsun sahada birbirinin eksiğini kapatmaya, mücadeleye, özveriye devam edeceğiz. Her oyuncuma güveniyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyoruz ve bunun karşılığını da son dönemde aldığımızı düşünüyorum. Doğru işler yapıp, maç maç düşünüp ona göre odaklanıp sahada işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.