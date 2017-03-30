Önder Bülbüloğlu: "Çok iyi yoldayız"

Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, takımda taşların yerine oturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Takım ikinci devre inanılmaz bir çıkış yakaladı. Transferlerin takıma ciddi anlamda uyum sağlaması, Ersun hocanın takımı çok iyi hazırlayıp motive etmesi, Onur'un kaptanlık, ağabeylik rolünü tam olarak üstlenmesi ve yerine getirmesi, taşların tam anlamıyla yerine oturması ortaya hakikatten seyir zevki yüksek, alınan sonuçlarla da herkesi tatmin eden bir takım çıkardı."



"ÇOK İYİ YOLDAYIZ"

Elde edilen sonuçlarla camianın da kenetlendiğini dikkat çeken Bülbüloğlu, açıklamalarını, "Herkes Trabzonspor'u konuşmaya başladı. Yaklaşık 40 bin kişiye maç oynadık. Bu tarihimizde olan bir şey değil. Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından evimizde oynayacağımız Beşiktaş maçında daha fazla olacak gibi. Bu da taraftarlarımızın takımına nasıl sahip çıktığını gösteriyor. Çok iyi yoldayız. İnşallah bu seriyi bozmadan götürürüz. Başarılı sonuçlar ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Bu çıkış Trabzonspor'da her yönüyle büyük bir sinerji yarattı" diye konuştu.



TAKIM RİZE'DE KONAKLAYACAK

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Rize'ye maçtan bir gün önce gidecek. Bordo mavililer Cumartesi günü yapılacak akşam antrenmanının ardından Rize'ye hareket edecek ve geceyi burada geçirecek.