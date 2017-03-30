Mecburi revizyon
Süper Lig'in ikinci yarısında kadro istikrarını yakalayan ve ilk 11'ini birkaç değişikliğin dışında büyük oranda koruyan Trabzonspor'un hocası Ersun Yanal, sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle Çaykur Rizespor maçı kadrosunda zorunlu değişiklikler yapacak.
Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Mas'ın yanı sıra kart cezalısı Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok ve Pereira, Rize deplasmanında görev yapamayacak.
DURİCA DA BELİRSİZ
Sakatlık sürecini geride bırakan ancak antrenman eksiği bulunan Durica'nın da oynayıp oynamayacağıyla ilgili karar yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Ersun Yanal'ın bu oyuncuların yokluğunda savunmada Zeki, Durica, Medjani ve Mustafa Akbaş'a görev vermesi bekleniyor.
GOL ÇALIŞTILAR
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından topla oyun oynandı. Son bölümde ise gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Mas ile U19 Milli Takım kampında yer alan Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
DURİCA DA BELİRSİZ
Sakatlık sürecini geride bırakan ancak antrenman eksiği bulunan Durica'nın da oynayıp oynamayacağıyla ilgili karar yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Ersun Yanal'ın bu oyuncuların yokluğunda savunmada Zeki, Durica, Medjani ve Mustafa Akbaş'a görev vermesi bekleniyor.
GOL ÇALIŞTILAR
Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından topla oyun oynandı. Son bölümde ise gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Mas ile U19 Milli Takım kampında yer alan Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Mecburi revizyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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