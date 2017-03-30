 Mecburi revizyon – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Mecburi revizyon

    Mecburi revizyon

    Süper Lig'in ikinci yarısında kadro istikrarını yakalayan ve ilk 11'ini birkaç değişikliğin dışında büyük oranda koruyan 'un hocası Ersun Yanal, sakat ve cezalı oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle Çaykur Rizespor maçı kadrosunda zorunlu değişiklikler yapacak.

    Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Mas'ın yanı sıra kart cezalısı Yusuf Yazıcı, Uğur Demirok ve Pereira, Rize deplasmanında görev yapamayacak.

    DURİCA DA BELİRSİZ
    Sakatlık sürecini geride bırakan ancak antrenman eksiği bulunan Durica'nın da oynayıp oynamayacağıyla ilgili karar yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek. Ersun Yanal'ın bu oyuncuların yokluğunda savunmada Zeki, Durica, Medjani ve Mustafa Akbaş'a görev vermesi bekleniyor.

    GOL ÇALIŞTILAR
    Fırtına, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından topla oyun oynandı. Son bölümde ise gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Mas ile U19 Milli Takım kampında yer alan Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
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