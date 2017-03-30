Çıkışımız tesadüf değil
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Okan Alemdaroğlu, takımın ikinci yarıda yakaladığı çıkışın tesadüfi olmadığını söyledi. 2017 yılında yenilgisiz ilerlediklerini hatırlatan Alemdaroğlu, "Yapılan transferler, takımın uyum sağlaması ve ekip ruhu bu sonuçları ortaya çıkardı. Henüz bir şey bitmiş değil. Daha yolun başındayız ve başarılı sonuçlarımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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