 Çıkışımız tesadüf değil – Fotomaç – 30 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Çıkışımız tesadüf değil

    Çıkışımız tesadüf değil
    Yönetim Kurulu Üyesi , takımın ikinci yarıda yakaladığı çıkışın tesadüfi olmadığını söyledi. 2017 yılında yenilgisiz ilerlediklerini hatırlatan Alemdaroğlu, "Yapılan transferler, takımın uyum sağlaması ve ekip ruhu bu sonuçları ortaya çıkardı. Henüz bir şey bitmiş değil. Daha yolun başındayız ve başarılı sonuçlarımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çıkışımız tesadüf değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.