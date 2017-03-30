Biletlere hücum

Çaykur Rizespor deplasmanının biletleri tükendi, Beşiktaş derbisi için de 27 bin bilet daha şimdiden satılmış durumda.

Bordo-mavili taraftarlar hem deplasmanda hem de iç sahada takımını yalnız bırakmıyor. Taraftarlar pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi misafir takım tribünü biletlerini tamamen tüketti. Ek tribünle birlikte bin 600 bilet satıldı. Ardından Medical Park Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisinin biletleri de tükenmek üzere. Derbi için kombinelerle birlikte şu ana dek 27 bin biletin satıldığı dile getiriliyor. Büyük maçın yaklaşmasıyla birlikte bilet satışlarının hızlanacağı, taraftarın elini çabuk tutması gerektiği belirtiliyor.



MEKAN OYNATIYOR

Fırtına'nın yükselişinde Medical Park Arena'nın rolü çok büyük. Aker'e veda ettikten sonra yeni stadına geçen bordo-mavililer, müthiş taraftar desteğiyle farklı bir kimliğe büründü. Son G.Saray derbisinde 40 bin taraftarla rekora imza atıldı. MP Arena'da yenilmeyi bırak gol bile yedirmeyen takım 'Mekan oynatıyor' dedirtiyor.