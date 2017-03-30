Biletlere hücum
Çaykur Rizespor deplasmanının biletleri tükendi, Beşiktaş derbisi için de 27 bin bilet daha şimdiden satılmış durumda.
Bordo-mavili taraftarlar hem deplasmanda hem de iç sahada takımını yalnız bırakmıyor. Taraftarlar pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesi misafir takım tribünü biletlerini tamamen tüketti. Ek tribünle birlikte bin 600 bilet satıldı. Ardından Medical Park Arena'da oynanacak Beşiktaş derbisinin biletleri de tükenmek üzere. Derbi için kombinelerle birlikte şu ana dek 27 bin biletin satıldığı dile getiriliyor. Büyük maçın yaklaşmasıyla birlikte bilet satışlarının hızlanacağı, taraftarın elini çabuk tutması gerektiği belirtiliyor.
MEKAN OYNATIYOR
Fırtına'nın yükselişinde Medical Park Arena'nın rolü çok büyük. Aker'e veda ettikten sonra yeni stadına geçen bordo-mavililer, müthiş taraftar desteğiyle farklı bir kimliğe büründü. Son G.Saray derbisinde 40 bin taraftarla rekora imza atıldı. MP Arena'da yenilmeyi bırak gol bile yedirmeyen takım 'Mekan oynatıyor' dedirtiyor.
MEKAN OYNATIYOR
Fırtına'nın yükselişinde Medical Park Arena'nın rolü çok büyük. Aker'e veda ettikten sonra yeni stadına geçen bordo-mavililer, müthiş taraftar desteğiyle farklı bir kimliğe büründü. Son G.Saray derbisinde 40 bin taraftarla rekora imza atıldı. MP Arena'da yenilmeyi bırak gol bile yedirmeyen takım 'Mekan oynatıyor' dedirtiyor.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:43
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Biletlere hücum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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