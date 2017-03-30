Avrupa'nın zirvesinde!
Karadeniz ekibi ligde son 6 yılın en iyi çıkışını yaptı.
2017 yılında 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek hiç yenilmeyen, 15 gol bulan bordo-mavililer, kalesinde ise 3 gol gördü. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa ekiplerine oranla Trabzonspor, Avrupa'nın en büyük 6 ligi içerisinde 2017 yılında en az gol yiyen takım oldu.
DEPLASMAN KRALI
Süper Lig'de pazar günü Rizespor'a konuk olacak Fırtına, dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ligde deplasmandaki en son yenilgisini 102 gün önce 15. haftadaki Başakşehir karşısında 1-0'la alan bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında kaybetmedi.
5 YILIN EN İYİSİ
Bordo-mavili takım, ligin 25. haftası geride kalmasına rağmen son 5 sezon içerisinde en fazla dış saha puanını topladı. Ligde bu sezon deplasmanda 20 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonu sonunda 13, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 19, 2012-2013 sezonunda ise 15 puan dış sahada elde edebilmişti.
TARİHİ BİR SERİ
Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında tarihinde az rastlanan bir grafik sergiledi. Fırtına, ikinci yarıda oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı, topladığı 23 puanla bu periyodun lideri olurken; 2017'nin tek yenilmez takımı olma unvanını da elinde bulunduruyor.
KAZAN VE BEKLE
Ligin ilk yarısında sadece 18 puan toplayabilen bordo-mavililer, ikinci devrede şu ana kadar 23 puan alarak 41 puana ulaştı ve zirvedeki rakiplerine iyice yaklaştı. Trabzonspor, yakaladığı bu çıkışı devam ettirerek öncelikli olarak Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek istiyor. Karadediz ekibinin bu hedef için parolası da 'Kazan ve bekle…"
DEPLASMAN KRALI
Süper Lig'de pazar günü Rizespor'a konuk olacak Fırtına, dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Ligde deplasmandaki en son yenilgisini 102 gün önce 15. haftadaki Başakşehir karşısında 1-0'la alan bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında kaybetmedi.
5 YILIN EN İYİSİ
Bordo-mavili takım, ligin 25. haftası geride kalmasına rağmen son 5 sezon içerisinde en fazla dış saha puanını topladı. Ligde bu sezon deplasmanda 20 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonu sonunda 13, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 19, 2012-2013 sezonunda ise 15 puan dış sahada elde edebilmişti.
TARİHİ BİR SERİ
Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısında tarihinde az rastlanan bir grafik sergiledi. Fırtına, ikinci yarıda oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı, topladığı 23 puanla bu periyodun lideri olurken; 2017'nin tek yenilmez takımı olma unvanını da elinde bulunduruyor.
KAZAN VE BEKLE
Ligin ilk yarısında sadece 18 puan toplayabilen bordo-mavililer, ikinci devrede şu ana kadar 23 puan alarak 41 puana ulaştı ve zirvedeki rakiplerine iyice yaklaştı. Trabzonspor, yakaladığı bu çıkışı devam ettirerek öncelikli olarak Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmek istiyor. Karadediz ekibinin bu hedef için parolası da 'Kazan ve bekle…"
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Avrupa'nın zirvesinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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