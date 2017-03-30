Akbay’dan mest eden sözler
İstanbul Üni TS'nin üçüncüsünü düzenlediği 'Karadeniz'in Enleri' ödül töreninde 'yılın oyuncusu' seçilen Başak Akbay, "Trabzonlu olup da başka takımı tutanları anlayamıyorum" dedi.
Ünlü oyuncu, "Bizim ekmeğimiz, tereyağımız, hamsimiz var tamam ama canı gönülden sahip çıktığımız Trabzonspor'umuz var. Dizilerde genelde kulüp armaları sansüre girer. Ben de ya öyle giyecektim ya da hiç giymeyecektim. Uzun uğraşlar sonucu sansürsüz formamı giydim" diye konuştu.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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