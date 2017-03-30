 Akbay’dan mest eden sözler – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Akbay’dan mest eden sözler

    Akbay’dan mest eden sözler

    İstanbul Üni TS'nin üçüncüsünü düzenlediği 'Karadeniz'in Enleri' ödül töreninde 'yılın oyuncusu' seçilen , "Trabzonlu olup da başka takımı tutanları anlayamıyorum" dedi.

    Ünlü oyuncu, "Bizim ekmeğimiz, tereyağımız, hamsimiz var tamam ama canı gönülden sahip çıktığımız Trabzonspor'umuz var. Dizilerde genelde kulüp armaları sansüre girer. Ben de ya öyle giyecektim ya da hiç giymeyecektim. Uzun uğraşlar sonucu sansürsüz formamı giydim" diye konuştu.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:47
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