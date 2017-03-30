''Ahmet Akif başımın etini yiyor''
Trabzonsporlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “Açılıştan sonra bir maça gelmeyi çok istedik ama olmadı. Hatta bizim büyük oğlan Ahmet Akif, başımın etini yiyor. ‘Baba’ diyor, ‘bizi maça getirmen lazım.’ Şampiyonluk için şehir kenetlenmeli” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da katıldığı "Genç Kürsü" programında Trabzonspor hakkında önemli açıklamalar yaptı. Öğle saatlerinde geldiği Trabzon'da ilk olarak Vali Yücel Yavuz'u ziyaret eden Bakan Albayrak, ardından Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Kürsü-Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışalım" programına katıldı. Konuşmasında Trabzonspor'a değinen Albayrak, oğlu fanatik Trabzonsporlu Ahmet Akif'in Akyazı'daki stada gelmeyi çok istediğini açıkladı.
ŞAMPİYONLUK SIRLARI
Albayrak, "Gönülden Trabzonsporluyuz. Desteklemeye devam edeceğiz. Stat açılışından sonra bir maça gelelim diye çok istedim ama fırsat olmadı. Hatta bizim büyük oğlan Ahmet Akif, başımın etini yiyor. 'Baba' diyor, 'bizi maça getirmen lazım.' Yeni stadımızda bir maça da gelmek istiyoruz. Trabzon'un dışındakiler için gurbetteki Trabzonsporluluk daha da önemli. Saha neticeleri, takımın oynadığı futbol, şehrin bütünleşmesi iyi oldukça gelişecek. Trabzonspor'un birkaç konuda mesafe katetmesi lazım ki şampiyonluk gelsin bence. Bir; şehrin bütünleşmesi lazım. Yani bugün Trabzon'un saha sonuçlarından dolayı, galibiyetlerinden, istikrarlı durumundan dolayı bu şehirde bir kişinin üzülmemesi, hasede düşmemesi lazım. Trabzonspor iyi ise bütün şehir mutlu olacak ama birileri kenarda 'Valla ha bu yönetim öyle, ha bu böyle' diyor. Böyle olmamalı, şehir bütünleşmeli" dedi.
SEYİRCİ 'DİK OYNA' YAZDI
Tüm Trabzon şehrinin, camiasının kenetlenmesi gerektiğini kaydeden Albayrak, şunları vurguladı: "Takımın ve kulübün bütünlüğü fitne, dedikodu bir tarafa şehirle uyumunun tam olması lazım. Çünkü Trabzon'a bir futbolcu geldiği zaman şehirden ayrı yaşamıyor. Ona da sahip çıkılması lazım. Hangi memleketten gelirse gelsin topçusuyla, hocasıyla, teknik, idari yönetimiyle bütün kesimleriyle yek vücut olması lazım. Bu ikisi tamam olduktan sonra diğerleri çözülür, diğerleri olur. Seyirci ne yazdı son maçta 'Dik oyna', sen iyi top oynarsan takım eze eze yener. Sen iyi top oynarsan, kulübünle şehrin ile birleşirsen hakemi de yenersin, başkalarını da yenersin, onu da yenersin, bunu da yenersin. Trabzonspor eskiden böyle şampiyon oldu. Önemli olan güzel futbol, öyle değil mi? İyi oynarsan gol kaçsa da seyirci ne yapıyor, 'o emeği, o alın terini, o enerjiyi ortaya koydun' diyor, 'ben mutluyum, alkışlıyorum' diyor. Bu da bütünleşmeyle olur."
Yunus Emre SEL
ŞAMPİYONLUK SIRLARI
Albayrak, "Gönülden Trabzonsporluyuz. Desteklemeye devam edeceğiz. Stat açılışından sonra bir maça gelelim diye çok istedim ama fırsat olmadı. Hatta bizim büyük oğlan Ahmet Akif, başımın etini yiyor. 'Baba' diyor, 'bizi maça getirmen lazım.' Yeni stadımızda bir maça da gelmek istiyoruz. Trabzon'un dışındakiler için gurbetteki Trabzonsporluluk daha da önemli. Saha neticeleri, takımın oynadığı futbol, şehrin bütünleşmesi iyi oldukça gelişecek. Trabzonspor'un birkaç konuda mesafe katetmesi lazım ki şampiyonluk gelsin bence. Bir; şehrin bütünleşmesi lazım. Yani bugün Trabzon'un saha sonuçlarından dolayı, galibiyetlerinden, istikrarlı durumundan dolayı bu şehirde bir kişinin üzülmemesi, hasede düşmemesi lazım. Trabzonspor iyi ise bütün şehir mutlu olacak ama birileri kenarda 'Valla ha bu yönetim öyle, ha bu böyle' diyor. Böyle olmamalı, şehir bütünleşmeli" dedi.
SEYİRCİ 'DİK OYNA' YAZDI
Tüm Trabzon şehrinin, camiasının kenetlenmesi gerektiğini kaydeden Albayrak, şunları vurguladı: "Takımın ve kulübün bütünlüğü fitne, dedikodu bir tarafa şehirle uyumunun tam olması lazım. Çünkü Trabzon'a bir futbolcu geldiği zaman şehirden ayrı yaşamıyor. Ona da sahip çıkılması lazım. Hangi memleketten gelirse gelsin topçusuyla, hocasıyla, teknik, idari yönetimiyle bütün kesimleriyle yek vücut olması lazım. Bu ikisi tamam olduktan sonra diğerleri çözülür, diğerleri olur. Seyirci ne yazdı son maçta 'Dik oyna', sen iyi top oynarsan takım eze eze yener. Sen iyi top oynarsan, kulübünle şehrin ile birleşirsen hakemi de yenersin, başkalarını da yenersin, onu da yenersin, bunu da yenersin. Trabzonspor eskiden böyle şampiyon oldu. Önemli olan güzel futbol, öyle değil mi? İyi oynarsan gol kaçsa da seyirci ne yapıyor, 'o emeği, o alın terini, o enerjiyi ortaya koydun' diyor, 'ben mutluyum, alkışlıyorum' diyor. Bu da bütünleşmeyle olur."
Yunus Emre SEL
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:06
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
''Ahmet Akif başımın etini yiyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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