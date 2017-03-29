 Yeni stat kale gibi – Fotomaç – 29 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yeni stat kale gibi

    Yeni stat kale gibi
    2017'de namağlup olan , yeni stadı MP Arena'da oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapattı. Bordo-mavililer; Gaziantepspor'u 4-0, Karabükspor'u 1-0 ve G.Saray'ı 2-0 mağlup etti. Alanyaspor ile ise golsüz berabere kaldı. Fırtına ligin ikinci devresinde toplamda 15 gol atarken, sadece 3 gol yedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni stat kale gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.