 Trabzonspor'un deplasmanda yüzü gülüyor – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'un deplasmanda yüzü gülüyor

    Trabzonspor'un deplasmanda yüzü gülüyor

    Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.

    Ligde deplasmandaki en son yenilgisini 102 gün önce ligin 15. haftasındaki Medipol Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla alan bordo-mavililer, son 5 dış saha maçında mağlup olmayarak 13 puan toplamayı başardı.

    Karadeniz ekibi, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.

    Bordo-mavililer, böylece son 5 deplasman maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koydu.

    - Deplasmanda son 4 sezondan daha fazla puan topladı

    Trabzonspor, ligin 25. haftası geride kalmasına rağmen son 5 sezon içerisinde en fazla dış saha puanını topladı.

    Ligde bu sezon deplasmanda 20 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonu sonunda 13, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 19, 2012-2013 sezonunda ise 15 puan dış sahada elde edebilmişti.

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:59
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