Trabzonspor'un deplasmanda yüzü gülüyor
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürmenin mücadelesini verecek.
Karadeniz ekibi, Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ederken tek puan kaybını Atiker Konyaspor karşısında 1-1'lik sonuçla aldı.
Bordo-mavililer, böylece son 5 deplasman maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak başarılı bir performans ortaya koydu.
- Deplasmanda son 4 sezondan daha fazla puan topladı
Trabzonspor, ligin 25. haftası geride kalmasına rağmen son 5 sezon içerisinde en fazla dış saha puanını topladı.
Ligde bu sezon deplasmanda 20 puan toplayan Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonu sonunda 13, 2014-2015 sezonunda 18, 2013-2014 sezonunda 19, 2012-2013 sezonunda ise 15 puan dış sahada elde edebilmişti.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:59
- ''Tolga’ya verilen tepkiden utandım''
Toplam 9
Yorum
12nümero Önümüzdeki 5 maçı Tolga ile oynayalım. Şampiyonluk da gider UEFA turu da. Bu kadar net. Tolga' cım iyi insansın ama git.
- ''Tolga’ya verilen tepkiden utandım''
Toplam 9
Yorum
mm tolga sahada hata yapmadan arslanlar gibi oynasa,taraftar onu bağrına basar ama tolgada gelişme yok.başarısız olan futbolcu oynatılmaz.
- Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü
Toplam 25
Yorum
çubuklu fenerli tipi var..
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