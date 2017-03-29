 Trabzonspor'da Ç. Rizespor hazırlıkları – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Trabzonspor'da Ç. Rizespor hazırlıkları

    Trabzonspor'da Ç. Rizespor hazırlıkları

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından topla oyun oynandı. Son bölümde ise gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Emmanuel Mas ile U19 Milli Takım kampında yer alan Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:45
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