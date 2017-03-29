Trabzonspor'da Ç. Rizespor hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 11.00'de yaptığı antrenmanla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından topla oyun oynandı. Son bölümde ise gol vuruşu çalışması gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Emmanuel Mas ile U19 Milli Takım kampında yer alan Abdülkadir Ömür antrenmana katılmadı. Bordo mavililer yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre Mor'un menajeri F.Bahçe'yle görüştü
Toplam 30
Yorum
Ex Fb liyim Ama Tr gelmesini hic istemem.Adamin futbol hayati biter. Biz ne gencler yetenekler harcamis bir milletiz
- Fred davasında gidişat olumlu
Toplam 3
Yorum
Siyah-Beyaz1903 fb davayi kazanir belki ama 15 milyon yerine 15 bin lira gelir demedi demeyin
- Terim, milli takımda kendini aştı
Toplam 2
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ADANALI SENİN GİBİ Mİ ADANALI. SATIŞLAR YAPARAK MI. SENARYOLU FUTBOL LA REAL MADRİT İ Mİ YENDİN.
Trabzonspor'da Ç. Rizespor hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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