 TFF taraflı davranmış – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    taraflı davranmış

    TFF taraflı davranmış

    kararının gerekçesinde önemli detaylar var. ", tahkim ve disiplin kurulları taraflı kararlar vermişlerdir" denilmesi Trabzon'un 'daki büyük kozu.

    'un , UEFA ve Fenerbahçe aleyhine 2010-11 sezonundaki şike süreciyle alakalı olarak gerekenin yapılmadığına dair yaptığı başvuruyu reddeden , 20 sayfayı aşkın gerekçe gönderdi. Ancak bu gerekçeli kararda iki önemli madde dikkat çekti. Trabzonspor Hukuk Kurulu, CAS kararındaki, "TFF, Tahkim ve Disiplin kurulları tarafsız olmaları gerekirken, taraflı kararlar vermişlerdir" ve Fenerbahçe'nin yaptığı savunmada, "Gereken cezayı aldık" ifadesine rağmen, "UEFA'nın verdiği ceza ile bu dava farklıdır. Bir suça iki farklı ceza verilemez ifadesi yanlıştır" maddelerini kullanarak 'ya başvuracak. Hukuk Kurulu, FIFA süreciyle ilgili olarak bir açıklama yaparak, bu iki maddenin FIFA'ya açılacak davada Trabzonspor'un elini güçlendireceğini belirtti. Açıklama şu şekilde:

    BİZİM TESPİTLERİMİZ DOĞRU ÇIKTI
    "2014 yılında FIFA'ya yaptığımız başvuruda FIFA, kulübümüze yazılı bir belge göndererek, 'UEFA ve CAS sürecini çok yakından takip ediyoruz. O süreç tamamlandıktan sonra biz dahil olacağız' demiştir. Bu da FIFA davasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kararın gerekçelerinin neler içerdiğini belirtmeden sadece 'Trabzonspor'un başvurusu reddedildi' açıklamasını yapmak doğru değil. Bizim TFF, tahkim ile disiplin kurulunun tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda tespitlerimiz, eleştirilerimiz vardı. CAS kararı gösterdi ki Trabzonspor bu eleştirilerinde ve tespitlerinde haklı. Karar gerekçesinde CAS; TFF, disiplin ve tahkim kurulunun tarafsızlığı, bağımsızlığı noktasında ciddi şüphelerinin yer aldığını paylaştı."

    CAS'TA NELER YAŞANDI
    Trabzonspor'un hukuk kurulu üyesi Nusret Yılmaz, CAS'ın "TFF disiplin ve tahkim kurulu tarafsız değildir ama UEFA'nın da yerel liglere müdahale yetkisi yoktur" diyerek ret kararı verdiğini belirtti. İşte Yılmaz'ın sözleri: "Biz UEFA'ya 'Şike olayları tescillendi, Türkiye'de buna rağmen gerekli cezalar ve yaptırımlar uygulanmadı, bunu uygulayın' dedik. UEFA da 'Ben 2013 haziran ayı itibariyle talimatlarıma yerel liglere müdahale yetkisini ekledim. Olay 2011'de gerçekleşti. Yerel liglere olay tarihi itibariyle müdahale yetkim olmadığı için müdahil olmuyorum' cevabını verdi. Biz de bunu CAS'a götürdük. Çünkü 2013 itibari ile müdahale yetkim var diyen UEFA, Ocak 2012'de Türkiye'ye İnfantino imzalı bir mektup gönderdi. O mektupta 'Siz gereğini yapın, yapmazsanız biz kendi tedbirlerimizi uygulayacağız' diyor. Biz de dedik ki '2013 Haziran ayı sonrasında müdahil olma yetkisi varsa ocak ayında tedbirlerini uygulayacağını nasıl söyleyebiliyor.' CAS da diyor ki 'O tarih itibariyle TFF, disiplin ve tahkim kurulu taraflıdır."

    Yunus Emre SEL
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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