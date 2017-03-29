TFF taraflı davranmış
CAS kararının gerekçesinde önemli detaylar var. "TFF, tahkim ve disiplin kurulları taraflı kararlar vermişlerdir" denilmesi Trabzon'un FIFA'daki büyük kozu.
BİZİM TESPİTLERİMİZ DOĞRU ÇIKTI
"2014 yılında FIFA'ya yaptığımız başvuruda FIFA, kulübümüze yazılı bir belge göndererek, 'UEFA ve CAS sürecini çok yakından takip ediyoruz. O süreç tamamlandıktan sonra biz dahil olacağız' demiştir. Bu da FIFA davasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kararın gerekçelerinin neler içerdiğini belirtmeden sadece 'Trabzonspor'un başvurusu reddedildi' açıklamasını yapmak doğru değil. Bizim TFF, tahkim ile disiplin kurulunun tarafsızlığı ve bağımsızlığı konusunda tespitlerimiz, eleştirilerimiz vardı. CAS kararı gösterdi ki Trabzonspor bu eleştirilerinde ve tespitlerinde haklı. Karar gerekçesinde CAS; TFF, disiplin ve tahkim kurulunun tarafsızlığı, bağımsızlığı noktasında ciddi şüphelerinin yer aldığını paylaştı."
CAS'TA NELER YAŞANDI
Trabzonspor'un hukuk kurulu üyesi Nusret Yılmaz, CAS'ın "TFF disiplin ve tahkim kurulu tarafsız değildir ama UEFA'nın da yerel liglere müdahale yetkisi yoktur" diyerek ret kararı verdiğini belirtti. İşte Yılmaz'ın sözleri: "Biz UEFA'ya 'Şike olayları tescillendi, Türkiye'de buna rağmen gerekli cezalar ve yaptırımlar uygulanmadı, bunu uygulayın' dedik. UEFA da 'Ben 2013 haziran ayı itibariyle talimatlarıma yerel liglere müdahale yetkisini ekledim. Olay 2011'de gerçekleşti. Yerel liglere olay tarihi itibariyle müdahale yetkim olmadığı için müdahil olmuyorum' cevabını verdi. Biz de bunu CAS'a götürdük. Çünkü 2013 itibari ile müdahale yetkim var diyen UEFA, Ocak 2012'de Türkiye'ye İnfantino imzalı bir mektup gönderdi. O mektupta 'Siz gereğini yapın, yapmazsanız biz kendi tedbirlerimizi uygulayacağız' diyor. Biz de dedik ki '2013 Haziran ayı sonrasında müdahil olma yetkisi varsa ocak ayında tedbirlerini uygulayacağını nasıl söyleyebiliyor.' CAS da diyor ki 'O tarih itibariyle TFF, disiplin ve tahkim kurulu taraflıdır."
Yunus Emre SEL
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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