 Tek tek kutladı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Tek tek kutladı

    Tek tek kutladı
    Teknik direktör , milli takım kamplarına giden yerli oyuncular Onur, Yusuf Yazıcı, Okay ve Olcay Şahan'ın sergilediği performanstan memnun kaldı. Bu oyuncuları tek tek arayarak kutlayan başarılı hocanın, "Bizi çok iyi temsil ettiniz. Sizlerle gurur duyuyorum" dediği belirtildi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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