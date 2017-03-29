 Olcay’a özel görev – Fotomaç – 29 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Olcay’a özel görev

    Olcay’a özel görev
    Devre arasında Beşiktaş'tan gelen , takımda dokuz lig maçında beş asist yaptı. Böylece bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un en çok gol pası veren oyuncusu olan 29 yaşındaki yıldız ile teknik direktör Ersun Yanal'ın özel bir görüşme yapacağı belirtildi. Yanal'ın, Olcay'a Rize maçı ile ilgili özel görev vermesi bekleniyor.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Olcay’a özel görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.