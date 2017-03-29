 N’doye sevinci: Forma giyecek – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    N’doye sevinci: Forma giyecek

    N’doye sevinci: Forma giyecek

    'da forvet oyuncusu , 25 Mart'ta U21 takımı ile oynanan antrenman maçında sakatlanmıştı.

    32 yaşındaki Senegalli futbolcunun tedavisinin yapıldığı, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü oynanacak Çaykur Rizespor maçına yetişeceği kaydedildi. 'un 2015'te Hull City'den aldığı son 2 maçta attığı 3 golle şahlandı, kendine yeni bir sayfa açtı. Tecrübeli forvet, Rodallega'nın transferi sonrası adeta yeniden doğup ikinci baharını yaşamaya başladı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:19
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