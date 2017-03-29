Ligi 4’üncü bitireceğiz

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, sağlam adımlarla yola devam etmek istediklerini söyledi. Zorlu dönemlerden geçtiklerini anlatan Çubukçu, "İlerleyişimiz devam ediyor. Şu anda 5'inci sıradayız. Hedefimiz ilk etapta ligi 4'üncü bitirmek. Bu amaç için uğraşacağız. Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var ve şu anda buna odaklandık. Galip gelmek istiyorum ve takımımız bunu başaracaktır" ifadesini kullandı.