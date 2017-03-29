 Hazırlıklar başladı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Hazırlıklar başladı

    Hazırlıklar başladı

    Karadeniz ekibi, iki günlük iznin ardından Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktik çift kale maçla sona erdi. İdman sırasında futbolcuların hırsı ve neşesi gözlerden kaçmadı.

    NİSANDA 4 MAÇ
    Fırtına, nisan ayında 4 maç yapacak. Pazar günü Rizespor'a konuk olacak bordo-mavililer 8 Nisan'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. 22 Nisan'da Antalyaspor deplasmanına gidecek Fırtına, ardından da G.Birliği'ni konuk edecek.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:22
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