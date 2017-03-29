 ‘Gözüm üzerinde’ – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ‘Gözüm üzerinde’

    ‘Gözüm üzerinde’

    , Abdülkadir Ömür’e, “Senin de sıran gelecek. Gelişimini izliyorum” dedi.

    Bordo-mavili takımda genç oyuncu Yusuf Yazıcı'nın yıldızının parlamasının ardından gözler, UEFA'nın "Türk Messi" yakıştırması yaptığı bir başka genç oyuncu Abdülkadir Ömür'e çevrildi. Teknik direktör 'ın son dönemde U21 takımı ile maçlara çıkmasına izin verdiği Ömür ile bir görüşme yaparak, "Senin de sıran gelecek. Sabırla çalışmaya devam edeceksin. Gelişimini yakından takip ediyorum ve bu yolda beraber yürüyeceğimizden emin olabilirsin" dediği belirtildi. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu da bu yakın ilgi için hocasına teşekkür etti.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:16
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