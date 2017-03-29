Gösterin kendinizi
Çaykur Rize maçında Uğur, Pereira ve Yazıcı yok, Mas’tan da kötü haber geldi. Onazi de belirsiz. Yanal, diğer oyunculara, “Bu sizin için bir şans. Gerekeni yapın” diye seslendi.
YENİ KAPILAR AÇILABİLİR
"Bu tip maçlar herkes için bir fırsat. Elbette kimse fırsat için arkadaşının sakatlığını ya da cezasını beklemez ama bunlar da sonuçta futbolun içinde olan durumlar. Trabzon bünyesindeki herkes değerlidir, burayı hak etmiştir. O nedenle çıkın ve kendinizi gösterin. Eğer bu şansı iyi kullanırsanız bu yeni kapılar da açabilir."
MAS'A AYRINTILI KONTROL YAPILACAK
Arjantin Milli Takımı ile çıktığı Şili maçında sakatlanan Trabzonspor'un başarılı sol beki Mas, dün gece Bolivya karşısında forma giyemedi. 28 yaşındaki başarılı futbolcunun bugün Türkiye'ye dönmesi, ayrıntılı kontrollerden sonra durumunun netleşmesi bekleniyor.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:26
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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