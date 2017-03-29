 Gösterin kendinizi – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Gösterin kendinizi

    Gösterin kendinizi

    Çaykur Rize maçında Uğur, Pereira ve Yazıcı yok, Mas’tan da kötü haber geldi. Onazi de belirsiz. Yanal, diğer oyunculara, “Bu sizin için bir şans. Gerekeni yapın” diye seslendi.

    'da Rizespor maçı öncesinde kadro sıkıntısı yaşanıyor. G.Saray derbisinde kart görüp cezalı duruma düşen Uğur, Pereira ve Yusuf Yazıcı kesin yok. Milli takımlarında sakatlanan Mas da büyük ihtimalle yok. Onazi ile Durica'nın da durumu kritik. 2 oyuncu için son karar maç gününde verilecek. Taraftarlar bu konuda endişelense de teknik direktör Ersun Yanal'ın kafası çok rahat. Milli oyunculardan yoksun yapılan çalışmalarda da oyuncularını bu yönde her fırsatta yüreklendiren Yanal, şunları söyledi:

    YENİ KAPILAR AÇILABİLİR
    "Bu tip maçlar herkes için bir fırsat. Elbette kimse fırsat için arkadaşının sakatlığını ya da cezasını beklemez ama bunlar da sonuçta futbolun içinde olan durumlar. Trabzon bünyesindeki herkes değerlidir, burayı hak etmiştir. O nedenle çıkın ve kendinizi gösterin. Eğer bu şansı iyi kullanırsanız bu yeni kapılar da açabilir."



    MAS'A AYRINTILI KONTROL YAPILACAK
    Arjantin Milli Takımı ile çıktığı Şili maçında sakatlanan Trabzonspor'un başarılı sol beki Mas, dün gece Bolivya karşısında forma giyemedi. 28 yaşındaki başarılı futbolcunun bugün Türkiye'ye dönmesi, ayrıntılı kontrollerden sonra durumunun netleşmesi bekleniyor.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:26
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