 En başarılısı Yanal – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    En başarılısı Yanal

    En başarılısı Yanal

    Şenol Güneş’in ardından en başarılı ve istikrarlı teknik direktör oldu.

    , 'da son 4 sezonda görev yapan 7 teknik adam içinde en başarılı isim oldu. Bordo-mavili takımda 2009'dan 2013'e kadar görevde kalan Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Halilhodzic, Şota ve Sadi Tekelioğlu görev yapmıştı. Güneş'in ayrılmasından sonraki 4 yıllık bölümde 7 teknik adam gelirken, söz konusu isimlerin ise bir sezon görev yapamadıkları görülüyor. Yönetimlerin de etkili olduğu hoca değişikliklerinde Başkan Muharrem Usta döneminde Yanal ile istikrar yakalandı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:17
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