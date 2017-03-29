 Çalışanlara para jesti – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Çalışanlara para jesti

    Çalışanlara para jesti
    İkinci yarıda oynanan 9 maçın 7'sini kazanan 2'sinden de beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, kasasına 10 milyon 400 bin TL koydu. Başkan Muharrem Usta bu para ile kulüp personeline güzel bir jest yaptı. Yaklaşık 250 çalışanı bulunan Trabzonspor'da Usta, her personelin hesabına 400 lira para yatırdı. Çalışanlar bu jestle mutlu oldu.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:18
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