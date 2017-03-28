 Yine şampiyon oldu – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Yine şampiyon oldu

    Yine şampiyon oldu
    Guatemala'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi, Malatya'da yapılan Türkiye Yarı Finallerinde namağlup olarak yeniden şampiyon oldu. Trabzonsporlu , oyuncuları kutlayarak prim sözü verdi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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