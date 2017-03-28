 Yeniden Musa Çağıran – Fotomaç – 28 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Yeniden

    Yeniden Musa Çağıran

    Bordo-mavililer, 'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 'ı da kadrosuna katmak istiyor.

    Devre arasında futbolcuyla görüşen ancak bir türlü transferi sonuçlandıramayan , yeniden harekete geçti. Musa, hem savunma, hem de ataklarda etkili gözüken, rakibe ve topa sert tutumuyla başkent ekibinin en önemli silahlarından biri. 1.85 boyunda olan futbolcu, ile şu ana kadar 48 maça çıktı ve 6 gol attı. Sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan Musa için Başkan Muharrem Usta girişimlere başladı. Usta, bu transferi takas+para formülü ile bitirmeye çalışıyor. Bu sezon 23 lig maçında 6 gol atan Musa, başkent ekibi ile toplamda 66 karşılaşmada 10 kez rakip fileleri sarstı ve 6 asist yaptı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeniden Musa Çağıran haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.