 Yanal’dan jest – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Yanal’dan jest

    Yanal’dan jest
    G.Saray galibiyetinin ardından 3 gün izin yapan 'da Ersun Yanal, 25 Mart'ta U21 takımıyla yapılan antrenman maçının ardından futbolculara salı gününe kadar 2 gün daha izin vererek jest yapmıştı. Bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeniden Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başlayacak bordo-mavililer, milli arada 5 gün izin yapmış oldu.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
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