Trabzonspor'da eksikler can sıkıyor
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor'a konuk olacak Trabzonspor'da sakat ve cezalı oyuncuların fazla olmasının sıkıntısı yaşanıyor.
Karadeniz ekibinde, Galatasaray maçında kırmızı kart gören Uğur Demirok ile sarı kart cezaları bulunan Yusuf Yazıcı ve Joao Pereira, Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak.
- Mas, sakat dönüyor
Savunmada sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde, Arjantinli sol bek oyuncu Emmanuel Mas'ın milli takımda sakatlanması moralleri bozdu.
Sağ diz iç yan bağlarında zorlanma olan ve kamptan ayrılan futbolcunun durumunun Trabzon'da yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacağı kaydedildi. Arjantinli oyuncunun sahalardan 2 hafta uzak kalabileceği belirtildi.
- Durica, teknik heyete bağlı
Bordo-mavililerde ligin 21. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan, Slovakya Milli Takımı'nın kampında da 18 kişilik kadroda yer almayan Jan Durica'nın da idman eksiğinin bulunduğu kaydedildi.
Sakatlığı büyük ölçüde geçen oyuncunun uzun zamandır takımla çalışamadığı ancak mecburiyet halinde teknik direktör Yanal tarafından Çaykur Rizespor maçında görevlendirilebileceği öğrenildi.
Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Ogenyi Onazi ve 21 yaş altı takımı ile yapılan hazırlık maçında sakatlık yaşayan Dame N'Doye'un ise son durumlarının iyi olduğu ve Çaykur Rizespor maçında görev alabilecekleri bildirildi.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 16:24
- Dursun Özbek'ten flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
www 1.fircadan sonra yönetim karariyla aidattan ihrac,2.fircadan sonra(aidat yavan kaldi),ya abicim biz terörden attik vallabilla aglamayin kedi
- ''FIFA’ya gidiyoruz!''
Toplam 18
Yorum
Düsseldorf'lu EYYY TFF ! Ya Fener'in UEFA'dan neden ceza aldıgını söyle,, yada, T.S run şampiyonlar Ligine neden katıldıgını açıklayıp kupasını ver !
- Albayrak kolları sıvadı
Toplam 4
Yorum
gs olene kadar ve tam adamı albayrak gs onun gıbı baskan lazım parası olanıda gorduk olmayanıda artık uefa bjk gıbı kalıtelı oyuncu alması lazım ucuza
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